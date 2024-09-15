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Уайт подтвердил, что Джонс и Миочич подерутся 17 ноября на UFC 309

Названа точная дата поединка Джона Джонса и Стипе Миочича.

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что бойцы возглавят турнир UFC 309, который состоится в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке.

Джон Джонс – чемпион UFC в тяжелом весе. В марте 2023-го он выиграл титул в поединке с Сирилом Ганом, победив удушающим приемом в первом раунде.

Стипе Миочич в марте 2021-го проиграл чемпионский пояс Фрэнсису Нганну.

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Уайт уверен, что Джонс подерется с Аспиналлом: «Он никого не боится»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер ESPN
logoUFC
logoДана Уайт
logoMMA
logoДжон Джонс
logoСтипе Миочич
logoUFC 309
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