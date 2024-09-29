Бонусы UFC Fight Night 243: Баттл, Данкан, Зиам и Шарье – лучшее выступление вечера

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 243.

$50 тысяч за лучшее выступление вечера получили: Крис Данкан, Брайан Баттл, Фарес Зиам и Морган Шарье.

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