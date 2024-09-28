Тверк звезды OnlyFans перед лицом россиянки после победы – UFC, это нормально?!

Пострадала Дарья Железнякова.

Айлин Перес – новая звезда UFC: она много выигрывает, но прославилась не яркими нокаутами, а тверком после побед.

Новой жертвой Перес стала россиянка Дарья Железнякова . На турнире UFC в Париже она станцевала прямо перед лицом соперницы – выглядело унизительно.

Зачем Перес тверкает после побед? Она сравнивает себя с принцессой Фионой и зарабатывает на OnlyFans

Когда Перес пришла в UFC в 2022-м, то покорила соцсети тверком на взвешивании (на глазах Даны Уайта!) и после боев. Победив Люси Пудилову, она залезла ногами на клетку , чтобы потрясти ягодицами. Перес даже не смущает, что в зале на боях бывает ее малолетний сын.

Для Перес это традиция – она тверкала на боях и до UFC. Так она радуется и сравнивает себя с Фионой из «Шрека»:

«Мне это нравится. Я боец, но занималась и танцами: реггетон, сальса и бачата, так что это у меня в крови. Многие говорят: «Если ты умеешь танцевать, то умеешь и драться».

Во мне есть сторона убийцы, но есть и счастливая сторона. Я как Фиона! Принцесса Фиона – танцующая великанша, которая очень мила, но когда приходит время драться, то она тверда и идет вперед. Вот почему меня так называют».

Когда Перес впервые победила в UFC, то прорекламировала бесплатную страницу в OnlyFans. Завирусившись в соцсетях, она стала на нем зарабатывать – больше, чем на боях.

Тверк стал фишкой Перес – теперь она танцует вне октагона. Порадовала танцем Мераба Двалишвили – он отшлепал ее и зачем-то снял футболку – и учила Пауло Косту правильно трясти попой, но у него не получилось.

Перес победила Железнякову и потверкала ей в лицо. Перед боем говорила, что россиянка ее боится

Перес не только танцует, но и побеждает: за последние два года она выиграла четыре раза подряд. Последней повержена россиянка Железнякова – на субботнем турнире UFC в Париже. Перес задушила ее уже в первом раунде, а после сдачи издевательски потверкала в лицо.

Перед боем Железнякова и Перес трэшточили, устроив напряженный стердаун. Перес говорила, что россиянка хуже борется, и была уверена в себе: «Я видела ее перед боем, когда мы подписывали постеры. Я посмотрела ей в глаза и не увидела в них особой уверенности».

Перес принадлежит рекорд UFC среди женщин по количеству тейкдаунов за бой (10 – против Эшли Эванс-Смит). Она мечтает пробиться в топ-10 и подраться за титул: «Я готова драться с кем угодно. Если Дана Уайт хочет, чтобы я дралась с Холли Холм или Нормой Дюмон, то готова к этому. Моя цель – пояс».

Поступок Перес против Железняковой – неспортивный. Возможно, за такое стоит наказывать. Но можно сказать точно: танец Перес снова завирусится в соцсетях, а на ее OnlyFans подпишется еще больше людей.

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Фото: Gettyimages.ru /Chris Unger/Zuffa LLC, Luke Hales