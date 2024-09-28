Железнякова проиграла Перес удушающим приемом на турнире UFC в Париже
В Париже проходит турнир UFC Fight Night 243. В предварительном карде ивента состоялся поединок в женском легчайшем весе между Эйлин Перес и Дарьей Железняковой.
Железнякова проиграла удушающим приемом в первом раунде. Для россиянки этот бой стал вторым в UFC. В марте она выиграла у Монсеррат Рендон судейским решением.
В UFC – новая россиянка. Кто она такая?
Дарья Железнякова − о Франции: «В Париже небезопасно жить, потом начинаешь ценить Россию, где все спокойно»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости