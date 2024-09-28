Железнякова проиграла Перес удушающим приемом на турнире UFC в Париже

В Париже проходит турнир UFC Fight Night 243 . В предварительном карде ивента состоялся поединок в женском легчайшем весе между Эйлин Перес и Дарьей Железняковой .

Железнякова проиграла удушающим приемом в первом раунде. Для россиянки этот бой стал вторым в UFC. В марте она выиграла у Монсеррат Рендон судейским решением.

В UFC – новая россиянка. Кто она такая?

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