Нокаут года на UFC в Париже? Страшное колено в голову – у соперника даже вылетела капа

«Эта игра может быть очень жестокой».

UFC в Париже долго разгонялся (только две досрочные победы и ни одного нокаута в восьми боях в прелимах), но сразу порадовал мощнейшим нокаутом в первом же бою основного карда. Постарался Фарес Зиам , который дрался против Мэтта Фреволы.

В феврале-2022 Зиам в первом раунде проиграл Терренсу МакКинни, а потом вышел на серию из трех побед. Против Фреволы доминирование продолжилось: Зиам забрал два первых раунда, уверенно перебив соперника, а в третьем – провел три тейкдауна.

В первых раундах Фревола пытался агрессивно сокращать дистанцию, взрываясь с ударами. Но Зиам уверенно контролировал дистанцию и прижимал соперника к сетке – помогали разница в размахе рук и высоте. Угол Фреволы говорил, что в третьем раунде ему нужно идти за финишем. Не спасло.

Зиам довел бы бой до победы единогласным решением, но сделал красиво: в третьем раунде после борьбы в стойке выкинул колено с правой и плотно попал точно в лицо соперника. Фревола рухнул в глухой нокаут – изо рта даже вылетела капа. Зиам пошел добивать, нанеся несколько ударов, но это не требовалось.

Комментаторы – в шоке:

«Эта игра может быть очень жестокой. От этого у меня просто мурашки по коже», – написал в соцсетях Алджамейн Стерлинг. «Великолепная демонстрация грэпплинга, приведшая к яростному нокауту!!! ВАУ», – добавил Генри Сехудо. Зиам выиграл четвертый бой подряд и шумит в легком весе.

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Фото: Gettyimages.ru /Chris Unger/Zuffa LLC