Пимблетт назвал идеальный путь к титульному бою: «Мойкано, потом Оливейра»
Пэдди Пимблетт назвал идеальный путь к титульному бою в UFC
«Идеальный путь к поединку с Шоном? Ренато Мойкано, а потом Чарльз Оливейра. Он на второй строчке рейтинга.
Шон О’Мэлли так поднялся с 11-го места на первое», – заявил боец UFC Пэдди Пимблетт.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ActionNetworkHQ
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