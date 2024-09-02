Пимблетт назвал идеальный путь к титульному бою: «Мойкано, потом Оливейра»

Пэдди Пимблетт назвал идеальный путь к титульному бою в UFC

«Идеальный путь к поединку с Шоном? Ренато Мойкано , а потом Чарльз Оливейра . Он на второй строчке рейтинга.

Шон О’Мэлли так поднялся с 11-го места на первое», – заявил боец UFC Пэдди Пимблетт .

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