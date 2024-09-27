Взвешивание UFC Fight Night 243: Сен-Дени и Мойкано показали одинаковый вес и другие бои
28 сентября в Париже состоится турнир UFC Fight Night 243, в главном бою которого подерутся Ренато Мойкано и Бенуа Сен-Дени.
За сутки до турнира бойцы поучаствовали в процедуре взвешивания:
Ренато Мойкано (70,76 кг) − Бенуа Сен-Дени (70,76 кг);
Брендан Аллен (84,37 кг) − Нассурдин Имавов (84,37 кг);
Джоандерсон Брито (66,22 кг) − Вильям Гомис;
Брайан Баттл (77,11 кг) − Кевин Жуссе (76,66 кг);
Морган Шарье (66,22 кг) − Габриэль Миранда;
Мэтт Фревола (70,76 кг) − Фарес Зиам (70,76 кг);
Эйлин Перес (61,92 − перевес на 220 граммов) − Дарья Железнякова (61,23 кг).
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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