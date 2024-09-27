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Взвешивание UFC Fight Night 243: Сен-Дени и Мойкано показали одинаковый вес и другие бои

28 сентября в Париже состоится турнир UFC Fight Night 243, в главном бою которого подерутся Ренато Мойкано и Бенуа Сен-Дени.

За сутки до турнира бойцы поучаствовали в процедуре взвешивания:

  • Ренато Мойкано (70,76 кг) − Бенуа Сен-Дени (70,76 кг);

  • Брендан Аллен (84,37 кг) − Нассурдин Имавов (84,37 кг);

  • Джоандерсон Брито (66,22 кг) − Вильям Гомис;

  • Брайан Баттл (77,11 кг) − Кевин Жуссе (76,66 кг);

  • Морган Шарье (66,22 кг) − Габриэль Миранда;

  • Мэтт Фревола (70,76 кг) − Фарес Зиам (70,76 кг);

  • Эйлин Перес (61,92 − перевес на 220 граммов) − Дарья Железнякова (61,23 кг).

Мойкано заявил, что ненавидит Соннена: «Я был готов отправиться в США, только чтобы ударить его ногой по лицу»

Пимблетт назвал идеальный путь к титульному бою: «Мойкано, потом Оливейра»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
logoUFC
logoMMA
logoРенато Мойкано
logoНассурдин Имавов
logoБенуа Сен-Дени
Брендан Аллен
logoДарья Железнякова
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