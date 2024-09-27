Взвешивание UFC Fight Night 243: Сен-Дени и Мойкано показали одинаковый вес и другие бои

28 сентября в Париже состоится турнир UFC Fight Night 243, в главном бою которого подерутся Ренато Мойкано и Бенуа Сен-Дени .

За сутки до турнира бойцы поучаствовали в процедуре взвешивания:

Ренато Мойкано (70,76 кг) − Бенуа Сен-Дени (70,76 кг);

Брендан Аллен (84,37 кг) − Нассурдин Имавов (84,37 кг);

Джоандерсон Брито (66,22 кг) − Вильям Гомис;

Брайан Баттл (77,11 кг) − Кевин Жуссе (76,66 кг);

Морган Шарье (66,22 кг) − Габриэль Миранда;

Мэтт Фревола (70,76 кг) − Фарес Зиам (70,76 кг);

Эйлин Перес (61,92 − перевес на 220 граммов) − Дарья Железнякова (61,23 кг).

Мойкано заявил, что ненавидит Соннена: «Я был готов отправиться в США, только чтобы ударить его ногой по лицу»

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