Конор показал скриншот чистого теста на допинг: «Самый проверяемый боец UFC»

Конор Макгрегор потребовал назначить ему бой.

«Дважды самый проверяемый боец в UFC. Я заслужил получить дату боя!» − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор .

Напомним, что последний раз Конор дрался летом-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.

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