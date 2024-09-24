Конор показал скриншот чистого теста на допинг: «Самый проверяемый боец UFC»
Конор Макгрегор потребовал назначить ему бой.
«Дважды самый проверяемый боец в UFC. Я заслужил получить дату боя!» − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, что последний раз Конор дрался летом-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.
Фото дня: Конор, Кроуфорд, Усик, Фьюри и Гай Ричи – мегабанда на вечере бокса в Лондоне
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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