Евлоев вызвал Лопеса на бой, Диего ответил: «У тебя был шанс, но теперь ты наблюдаешь за уходящим автобусом»
Мовсар Евлоев вызвал Диего Лопеса на бой.
«Диего, если ты хочешь защитить честь, у тебя есть 2,5 недели, чтобы попытаться закрыть поражение», − написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.
«У тебя был шанс несколько месяцев назад, когда я тебя вызывал на бой. Теперь ты сидишь и наблюдаешь за уходящим автобусом», − ответил ему полулегковес UFC Диего Лопес.
Напомним, что Мовсар Евлоев победил Диего Лопеса в мае-2023. С тех пор Лопес выиграл пять боев подряд и обошел Евлоева в рейтинге полулегковесов.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Диего Лопеса
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