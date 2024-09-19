Евлоев вызвал Лопеса на бой, Диего ответил: «У тебя был шанс, но теперь ты наблюдаешь за уходящим автобусом»

Мовсар Евлоев вызвал Диего Лопеса на бой.

«Диего, если ты хочешь защитить честь, у тебя есть 2,5 недели, чтобы попытаться закрыть поражение», − написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев .

«У тебя был шанс несколько месяцев назад, когда я тебя вызывал на бой. Теперь ты сидишь и наблюдаешь за уходящим автобусом», − ответил ему полулегковес UFC Диего Лопес.

Напомним, что Мовсар Евлоев победил Диего Лопеса в мае-2023. С тех пор Лопес выиграл пять боев подряд и обошел Евлоева в рейтинге полулегковесов.

Стерлинг выбыл из боя с Мовсаром Евлоевым из-за травмы: «Медики UFC посоветовали мне сняться»

Евлоев – о снятии Стерлинга с боя: «Хотел бы остаться в карде UFC 307 и с кем-нибудь подраться»