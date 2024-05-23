Конор не считает, что Джонс избегает Аспиналла: «Бой Джона и Миочича очень важен»

Конор Макгрегор считает, что Джон Джонс не избегает Тома Аспиналла.

«Я не согласен с тем, что избегает . Просто бой Джонса и очень важен.

Парню из Англии еще предстоит пройти путь до неоспоримого титула. Бой Тома и Блейдса хорош, это великолепный матчмейкинг», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в эфире Duelbits.

Напомним, что 27 июля Аспиналл подерется с за временный титул UFC в тяжелом весе.

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