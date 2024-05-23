Конор не считает, что Джонс избегает Аспиналла: «Бой Джона и Миочича очень важен»

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Конор Макгрегор считает, что Джон Джонс не избегает Тома Аспиналла.

«Я не согласен с тем, что Джонс избегает Аспиналла. Просто бой Джонса и Миочича очень важен.

Парню из Англии еще предстоит пройти путь до неоспоримого титула. Бой Тома и Блейдса хорош, это великолепный матчмейкинг», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в эфире Duelbits.

Напомним, что 27 июля Аспиналл подерется с Кертисом Блейдсом за временный титул UFC в тяжелом весе.

Конор − о возвращении: «Я готов ко всем, пусть встают в очередь. Снесу каждого»

Конор озвучил планы на 2024 год: «Я проведу три боя: в июне, сентябре и декабре»

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Бой Джонса и Миочича очень важен только для Даны, Джонса и Миочича
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