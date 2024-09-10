Уайт назвал топ-4 бойцов UFC всех времен: «Джонс, Раузи, Сен-Пьер и Конор»
«У нас есть Джон Джонс. Ронда Раузи – в UFC не дрались бы женщины, если бы не она.
Нужно отметить Жоржа Сен-Пьер. И абсолютно точно назову Конора Макгрегора – он поднял игру на новый уровень и изменил ее во всем мире», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Джонс – чемпион UFC в тяжелом весе и бывший чемпион промоушена в полусреднем весе. 11 раз защитил титул. Рекорд в MMA: 27-1-1.
Раузи – экс-чемпионка UFC в легчайшем весе. Стала первой женщиной-бойцом, введенной в Зал славы UFC в 2018 году. Шесть раз защитила титул. Рекорд в MMA: 12-2.
Макгрегор – бывший чемпион UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. Рекорд в MMA: 22-6.
Сен-Пьер - бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе. Девять защит титула. Рекорд в MMA: 26-2.
Топ-10 лучших бойцов ММА в XXI веке от ESPN: Джонс − первый, Хабиб − пятый, Конора нет в десятке
Уайт − о Коноре и Джонсе: «Кто знает, может, они больше никогда не подерутся»
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