Уайт назвал топ-4 бойцов UFC всех времен: «Джонс, Раузи, Сен-Пьер и Конор»

Дана Уайт не включил Хабиба Нурмагомедова в топ-4 лучших бойцов UFC всех времен

«У нас есть Джон Джонс . Ронда Раузи – в UFC не дрались бы женщины, если бы не она.

Нужно отметить Жоржа Сен-Пьер . И абсолютно точно назову Конора Макгрегора – он поднял игру на новый уровень и изменил ее во всем мире», – заявил президент UFC Дана Уайт .

Джонс – чемпион UFC в тяжелом весе и бывший чемпион промоушена в полусреднем весе. 11 раз защитил титул. Рекорд в MMA: 27-1-1.

Раузи – экс-чемпионка UFC в легчайшем весе. Стала первой женщиной-бойцом, введенной в Зал славы UFC в 2018 году. Шесть раз защитила титул. Рекорд в MMA: 12-2.

Макгрегор – бывший чемпион UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. Рекорд в MMA: 22-6.

Сен-Пьер - бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе. Девять защит титула. Рекорд в MMA: 26-2.

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Уайт − о Коноре и Джонсе: «Кто знает, может, они больше никогда не подерутся»