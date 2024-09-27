Бивол и Бетербиев приехали в Саудовскую Аравию, где проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол прибыли в Саудовскую Аравию.

12 октября в Саудовской Аравии состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между чемпионом WBA Дмитрием Биволом и чемпионом IBF, WBC и WBO Артуром Бетербиевым.

За две недели до турнира боксеры прибыли в Саудовскую Аравию.

Турки Аль эш-Шейх выложил фото с Биволом и Бетербиевым