Бивол и Бетербиев приехали в Саудовскую Аравию, где проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол прибыли в Саудовскую Аравию.
12 октября в Саудовской Аравии состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между чемпионом WBA Дмитрием Биволом и чемпионом IBF, WBC и WBO Артуром Бетербиевым.
За две недели до турнира боксеры прибыли в Саудовскую Аравию.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Riyadh Season
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