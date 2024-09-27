Спортс’’ ищет универсального автора в раздел единоборств
Раздел единоборств на Спортсе’’ ищет универсального автора, который бы занимался новостной лентой и написанием нанопостов.
Присылайте заявки на почту n.zhivoglyadov@sports.ru с пометкой «Автор. Единоборства». В письме немного расскажите о себе (сколько лет, есть ли опыт работы в медиа, какие ресурсы читаете).
Что требуется:
– хорошая навигация по миру бокса и единоборств;
– грамотный русский язык;
– знание английского языка (в том числе, умение переводить на слух);
– ответственность и инициативность;
– выполнение тестового задания, которое мы пришлем в ответном письме.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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