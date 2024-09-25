Бивол и Бетербиев расправляются с врагами и даже медведем за корону – мегапромо в образе из «Викингов»

Встретятся 12 октября.

Главный бой 2024 года – Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола , которые в Саудовской Аравии подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Яркий прогрев – четырехминутный проморолик от Riyadh Season.

Эффектное промо в стиле сериала «Викинги»: Бивол и Бетербиев прошли через множество битв, чтобы добраться до короны

Главный объект, вокруг которого строится сюжет – корона, спрятанная на самой высокой горе. В ней заложена сила, чтобы править миром. Классика легенд: многие воины пытались добраться до короны, но ни у кого не получилось.

Конечно, Бивол и Бетербиев в образах героев сериала «Викинги» – лидеры двух разных племен – тоже попытались ее заполучить. Чтобы приблизиться к короне, они прошли через многие сражения. Бивол и Бетербиев разбирались с врагами и на мечах, и на кулаках.

Самое эффектное – как Бивол в лесу расправился с медведем (отсылка к победе над Канело?).

Пока войска Бивола и Бетербиева двигались к горе, многие погибли. Племя Бетербиева с потерями прошло через лесные пожары, а потом рассыпалось под лавиной и во время восхождения на гору.

В финале ролика перед короной один на один остались сильнейшие.

Бивол и Бетербиев должны были встретиться еще 1 июня. Победитель может провести бой с Бенавидесом

В начале мая Бетербиев травмировался и снялся с поединка. На турнире в Эр-Рияде Биволу нашли другого соперника – он встретился с ливийцем Маликом Зинадом, которого нокаутировал в шестом раунде.

Уже 2 июня председатель главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх анонсировал новую дату – 12 октября. Позже тренер Бивола Геннадий Машьянов подтвердил, что стороны подписали контракт. При этом менеджер Бивола Вадим Корнилов заявил, что это случилось еще до прошлогоднего боя с Линдоном Артуром.

Бетербиев вернулся к тренировкам в конце июня, а в середине июля заявил, что не подписал контракт, но подтвердил договоренность с организаторами.

Удивительно, но, в отличие от противостояния между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, в контракте Бетербиева и Бивола нет пункта о реванше. Хотя Турки Аль эш-Шейх заявил о желании его организовать: «Я хочу увидеть бой Бетербиев – Бивол, после чего сделаю все возможное, чтобы организовать реванш. Есть много бойцов, которые достойны подраться с победителем. Давид Бенавидес – один из них. Хочу увидеть этот бой».

В июне Бенавидес стал временным чемпионом по версии WBC, победив Александра Гвоздика единогласным решением судей. Так он стал главным претендентом на пояс Бетербиева и отказался от такого же титула во втором среднем весе, где доминирует Сауль Альварес.

До момента, когда мы узнаем имя первого в истории полутяжелого дивизиона абсолютного чемпиона, осталось меньше трех недель.

Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!

Сколько Бивол и Бетербиев заработают за бой в Саудовской Аравии?

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham