Ник Диаз и Висенте Луке подерутся на UFC 310 (MMA Mania)

Бой Ника Диаза и Висенте Луке состоится в декабре-2024.

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (Невада) пройдет турнир UFC 310. В рамках этого ивента состоится поединок в полусреднем весе между Висенте Луке и Ником Диазом .

Изначально бой должен был пройти 3 августа в Абу-Даби, но поединок отменили из-за проблем Диаза с визой.

Диаз в последний раз дрался в 2021 году и проиграл Робби Лоулеру. Последний раз Ник побеждал в 2011 году.

Ник Диаз – о возвращении в октагон: «Устрою охоту на каждого труса, критиковавшего меня»

Шара Буллет вызвал Ника Диаза: «Ты старый, я молодой. Давай подеремся»