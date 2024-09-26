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Ник Диаз и Висенте Луке подерутся на UFC 310 (MMA Mania)

Бой Ника Диаза и Висенте Луке состоится в декабре-2024.

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (Невада) пройдет турнир UFC 310. В рамках этого ивента состоится поединок в полусреднем весе между Висенте Луке и Ником Диазом.

Изначально бой должен был пройти 3 августа в Абу-Даби, но поединок отменили из-за проблем Диаза с визой.

Диаз в последний раз дрался в 2021 году и проиграл Робби Лоулеру. Последний раз Ник побеждал в 2011 году.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Mania
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logoНик Диаз
полусредний вес (MMA)
logoВисенте Луке
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