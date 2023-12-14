Луке не примет замену после вылета Гэрри с боя на UFC 296: «Для меня пришло время отдохнуть»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Висенте Луке Иэн Гэрри UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Висенте Луке не выступит на турнире UFC 296.

«К сожалению, бой не состоится. Иэн, насколько я знаю, болен. Не уверен, в госпитале он или нет, но прежде всего желаю ему здоровья и быстрого восстановления. Также всего лучшего его семье, это печально.

Это был отличный лагерь для меня. У меня была самая легкая сгонка веса в карьере. Я получил всю поддержку от моей команды.

Но, к сожалению, боя не будет. Я не контролирую это. Вся зависящая от меня работа была сделана, но мы не влияем на все. Теперь для меня пришло время отдохнуть», – сказал полусредневес UFC Висенте Луке, который должен был подраться с Иэном Гэрри на UFC 296.

Уайт подтвердил, что Гэрри вылетел с UFC 296 из-за пневмонии

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1 комментарий
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Короче Гэрри испугался массового абьюза на прессухе
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