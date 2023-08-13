Луке – о дальнейших планах: «В дивизионе новый чемпион, хочу ворваться в эту гонку»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Висенте Луке Бокс/MMA/UFC

Висенте Луке хочет драться за титул UFC в полусреднем весе.

«Я мечу на вершину, сейчас у нас в дивизионе новый чемпион Леон Эдвардс. Пока мы не знаем, с кем он будет биться.

Я намерен ворваться в эту гонку, подраться с топовым претендентом и попасть в топ-5, а оттуда еще выше.

Сейчас я хочу отдохнуть, вернуться домой, изучить поединок с дос Аньосом. Как я сказал, хочу расти и становиться лучше», – сказал 10-й номер полусреднего веса UFC Висенте Луке.

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2 комментария

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Давид Кочинян
ТОП-10 дивизиона для вчерашнего Луке потолок. Теперь будет гейткипером, скорее всего. Кого выше себя побьет, разве что Томпсона?! 🤔
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Вася Енотов
РДА сейчас это бледная тень самого себя. Как по нему можно ориентироваться в плане возможных амбиций и потенциала? Люке молодец, что вернулся, преодолел проблемы, но давайте будем честными, какое там чемпионство может быть?
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