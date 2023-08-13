Луке – о дальнейших планах: «В дивизионе новый чемпион, хочу ворваться в эту гонку»

Висенте Луке хочет драться за титул UFC в полусреднем весе.

«Я мечу на вершину, сейчас у нас в дивизионе новый чемпион . Пока мы не знаем, с кем он будет биться.

Я намерен ворваться в эту гонку, подраться с топовым претендентом и попасть в топ-5, а оттуда еще выше.

Сейчас я хочу отдохнуть, вернуться домой, изучить поединок с дос Аньосом. Как я сказал, хочу расти и становиться лучше», – сказал 10-й номер полусреднего веса UFC Висенте Луке.

Луке – о победном возвращении после кровоизлияния в мозг: «Я – живое доказательство, что чудеса есть»