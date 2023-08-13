Луке – о победном возвращении после кровоизлияния в мозг: «Я – живое доказательство, что чудеса есть»
Висенте Луке поблагодарил Бога за победу в бою с Рафаэлем дос Аньосом.
«Я холодный парень, но сейчас я очень эмоционален, хоть по мне и не скажешь. Для меня это чудо, что я здесь.
Многие знают, через что я прошел год назад. Я ничего не боялся, кроме того, что не смогу больше драться.
Обращаюсь к тем, кто не верит в чудеса: я – живое доказательство обратного. Я вернулся, усердно готовился. Слава Богу, он исцелил меня и сделал сильнее», – сказал бразильский полусредневес UFC Висенте Луке.
Напомним, что после боя с Джеффом Нилом в 2022 году Висенте Луке получил кровоизлияние в мозг и был отстранен от боев на год.
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