Луке – о победном возвращении после кровоизлияния в мозг: «Я – живое доказательство, что чудеса есть»

Висенте Луке поблагодарил Бога за победу в бою с Рафаэлем дос Аньосом.

«Я холодный парень, но сейчас я очень эмоционален, хоть по мне и не скажешь. Для меня это чудо, что я здесь.

Многие знают, через что я прошел год назад. Я ничего не боялся, кроме того, что не смогу больше драться.

Обращаюсь к тем, кто не верит в чудеса: я – живое доказательство обратного. Я вернулся, усердно готовился. Слава Богу, он исцелил меня и сделал сильнее», – сказал бразильский полусредневес UFC Висенте Луке.

Напомним, что после боя с в 2022 году Висенте Луке получил кровоизлияние в мозг и был отстранен от боев на год.

Висенте Луке победил Рафаэля дос Аньоса на UFC Vegas 78