Ник Диаз – о возвращении в октагон: «Устрою охоту на каждого труса, критиковавшего меня»
Ник Диаз обратился к бойцам UFC в преддверии возвращения в октагон
«Ни на секунду не думайте, что я забыл обо всех вас, маленьких бойцах, которые критиковали меня. Устрою охоту на каждого труса. Выстраивайтесь в очередь», – написал 41-летний боец UFC в социальных сетях.
В последний раз Диаз (26-10) выходил в клетку в 2021 году, когда проиграл Робби Лоулеру. До этого он не дрался с 2015 года.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
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