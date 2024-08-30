Ник Диаз – о возвращении в октагон: «Устрою охоту на каждого труса, критиковавшего меня»

Ник Диаз обратился к бойцам UFC в преддверии возвращения в октагон

«Ни на секунду не думайте, что я забыл обо всех вас, маленьких бойцах, которые критиковали меня. Устрою охоту на каждого труса. Выстраивайтесь в очередь», – написал 41-летний боец UFC в социальных сетях.

В последний раз Диаз (26-10) выходил в клетку в 2021 году, когда проиграл Робби Лоулеру . До этого он не дрался с 2015 года.

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