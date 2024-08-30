  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
2

Ник Диаз – о возвращении в октагон: «Устрою охоту на каждого труса, критиковавшего меня»

Ник Диаз обратился к бойцам UFC в преддверии возвращения в октагон

«Ни на секунду не думайте, что я забыл обо всех вас, маленьких бойцах, которые критиковали меня. Устрою охоту на каждого труса. Выстраивайтесь в очередь», – написал 41-летний боец UFC в социальных сетях.

В последний раз Диаз (26-10) выходил в клетку в 2021 году, когда проиграл Робби Лоулеру. До этого он не дрался с 2015 года.

Шара Буллет вызвал Ника Диаза: «Ты старый, я молодой. Давай подеремся»

Ник Диаз открыт к боям с братьями Пол: «Я намного лучше, чем Джейк и Логан»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
logoUFC
logoMMA
logoНик Диаз
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бой Диаз – Луке перенесен. У одного бойца проблема с получением визы
421 июля, 07:59
Майкл Биспинг: «Братья Диаз должны попасть в Зал славы UFC. Без вопросов»
211 октября 2023, 17:36
Ник Диаз дал совет молодым людям: «Чистите зубы, делайте 100 отжиманий и держитесь подальше от женщин»
1012 января 2023, 19:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Михаин Лопес: «Не собираюсь переходить в ММА. Хабиб? Не знаю, кто это»
17сегодня, 10:55
Фергюсон предложил Хабибу провести схватку по грэпплингу: «Ради такого я даже вернусь к тренировкам»
25сегодня, 10:25
Фигейредо – о возможном поединке с Яном: «Это один из вариантов»
сегодня, 09:40
Рэнди Кутюр: «У UFC слишком большое эго, чтобы позволить Джонсу или Аспиналлу подраться с Нганну»
2сегодня, 08:55
Гловер Тейшейра: «Буду счастлив, если Перейра поднимется в весе. У него есть потенциал побить любого»
6сегодня, 08:40
Усман Нурмагомедов – об отстранении за допинг: «Знаю, что не делал ничего плохого. Никогда не принимал стероиды»
1сегодня, 07:50
Календарь боев в MMA и боксе в августе-сентябре-2024
87сегодня, 07:15
Костя Цзю может посетить бой Тима против Муртазалиева
2вчера, 18:49
Муслим Гаджимагомедов проведет защиту титула WBA 17 октября в Уфе
1вчера, 17:30
Джон ответил Аспиналлу, который назвал его чемпионом по избеганию боев: «Он не сравнится со мной по победам в титульниках»
23вчера, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео