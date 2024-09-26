Официально: Петр Ян подерется с Дейвисоном Фигейредо на UFC Fight Night 248

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 248, в главном событии которого пройдет бой в легчайшем весе между Петром Яном и Дейвисоном Фигейредо .

Ян − бывший чемпион в легчайшем весе, который победой над Суном Ядуном закрыл серию из трех поражений.

Дейвисон Фигейредо − экс-чемпион в наилегчайшем весе, который после поражения от Брэндона Морено поднялся в дивизионе и выиграл три боя подряд.

Петр Ян: «Соперник, дата и место зафиксированы»

Петр Ян готовится к следующему поединку в горах