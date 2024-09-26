Официально: Петр Ян подерется с Дейвисоном Фигейредо на UFC Fight Night 248
23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 248, в главном событии которого пройдет бой в легчайшем весе между Петром Яном и Дейвисоном Фигейредо.
Ян − бывший чемпион в легчайшем весе, который победой над Суном Ядуном закрыл серию из трех поражений.
Дейвисон Фигейредо − экс-чемпион в наилегчайшем весе, который после поражения от Брэндона Морено поднялся в дивизионе и выиграл три боя подряд.
Петр Ян: «Соперник, дата и место зафиксированы»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости