Де Риддер дебютирует в UFC 9 ноября. Соперник – Миршерт (Марсель Дорфф)
Стал известен первый соперник Ренье де Риддера в UFC.
Голландец подерется с Джеральдом Миршертом на UFC Vegas 100. Турнир пройдет 9 ноября в Лас-Вегасе (США).
Де Риддер – экс-чемпион One Championship в двух весовых категориях. Сегодня стало известно, что он подписал контракт с UFC.
Экс-чемпион One де Риддер подписал контракт с UFC
Дерзкий саксофонист из UFC: Миршерт мечтал стать учителем музыки, но увидел ММА – и ушел в кровавый спорт
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Марселя Дорффа
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