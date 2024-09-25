Де Риддер дебютирует в UFC 9 ноября. Соперник – Миршерт (Марсель Дорфф)

Стал известен первый соперник Ренье де Риддера в UFC.

Голландец подерется с Джеральдом Миршертом на UFC Vegas 100. Турнир пройдет 9 ноября в Лас-Вегасе (США).

Де Риддер – экс-чемпион One Championship в двух весовых категориях. Сегодня стало известно, что он подписал контракт с UFC.

Экс-чемпион One де Риддер подписал контракт с UFC

Дерзкий саксофонист из UFC: Миршерт мечтал стать учителем музыки, но увидел ММА – и ушел в кровавый спорт