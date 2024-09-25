Порье – в соцсетях: «Трилогия?»
Дастин Порье намекнул на третий бой с одним и тем же бойцом UFC.
«Трилогия?» – написал в соцсетях бывший временный чемпион UFC Порье.
Напомним, Дастин дважды дрался с Джастином Гейджи и Эдди Альваресом.
Гейджи в следующем бою хочет встретиться с Оливейрой, Порье, Хукером или Волкановски
Царукян – о возможном сопернике за временный титул: «Любой из топ-5. Но они все недостойны»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дастина Порье
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