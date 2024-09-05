Порье опроверг слухи о бое с Колби: «Это чушь собачья, не дам ему заработать на мне»

Дастин Порье заявил, что не собирается драться с Колби Ковингтоном

«Это чушь собачья, не дам Колби заработать на мне», − ответил легковес UFC Дастин Порье на слухи о возможном бое с Колби Ковингтоном .

В последний раз Ковингтон дрался в декабре-2023, проиграв Леону Эдвардсу в титульном бою. Дастин Порье в июне-2024 досрочно проиграл Исламу Махачеву.

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