Порье опроверг слухи о бое с Колби: «Это чушь собачья, не дам ему заработать на мне»
Дастин Порье заявил, что не собирается драться с Колби Ковингтоном
«Это чушь собачья, не дам Колби заработать на мне», − ответил легковес UFC Дастин Порье на слухи о возможном бое с Колби Ковингтоном.
В последний раз Ковингтон дрался в декабре-2023, проиграв Леону Эдвардсу в титульном бою. Дастин Порье в июне-2024 досрочно проиграл Исламу Махачеву.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Fight Bananas
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