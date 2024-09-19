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  • Сехудо − об О’Мэлли: «Шона продвинули к титульнику. То же самое сделали с Перейрой, но что с ним сделает Анкалаев?»
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Сехудо − об О’Мэлли: «Шона продвинули к титульнику. То же самое сделали с Перейрой, но что с ним сделает Анкалаев?»

Генри Сехудо считает, что Шон О’Мэлли незаслуженно был чемпионом UFC.

«Думаю, что нам нужно составить список бойцов, которые стали чемпионами UFC и посмотреть, как они это сделали. Шон не проходил через все эти круги ада, как мы.

Он никогда толком и в топ-10 не был до этой победы над Алжамейном Стерлингом. Но теперь Шон встретился с парнем, который хорошо готов.

Когда такие бойцы встречаются с ребятами, которые могут миксовать, это меняет все. Шона продвинули к титульнику.

И я собираюсь сказать, что то же самое происходит с Алексом Перейрой. Но что случится, когда он встретится с парнем вроде Анкалаева, который опасен в стойке и может бороться? И именно поэтому я не добавляю таких бойцов в рейтинг P4P», − сказал бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.

Генри Сехудо: «Я показал больше с Двалишвили, чем О’Мэлли. Мерабу повезло, что у меня была травма»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Генри Сехудо и Камару Усмана
logoUFC
logoMMA
logoГенри Сехудо
logoШон О'Мэлли
logoАлекс Перейра
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