Босс ONE FC Чатри хочет провести турнир в России: «Люблю вашу страну, культуру и людей»

ONE Championship может провести турнир в России.

«Да, я бы с удовольствием провел мероприятие в России. Так что мы определенно рассматриваем потенциальную возможность провести такое мероприятие в России.

У нас много потрясающих российских бойцов. Я люблю Россию, люблю ее культуру, люблю людей. И, очевидно, россияне − одни из лучших бойцов в мире.

Неважно, в какой дисциплине: в кикбоксинге, в тайском боксе, в грэпплинге или ММА. Так что я думаю, что у нас был бы огромный успех в России из‑за наших российских суперзвезд», − сказал президент ONE FC Чатри Ситйодтонг .

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