Евлоев улетел из США в Россию, Мовсару не нашли соперника на UFC 307
Мовсар Евлоев не будет драться на турнире UFC 307.
Об этом сообщает журналист Алекс Бехунин. Мовсару Евлоеву не смогли подобрать соперника, поэтому он покинул США и отправился в Россию.
Напомним, что на турнире UFC 307 Евлоев должен был драться с Алджамейном Стерлингом, но тот выбыл из-за травмы.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Мовсара Евлоева
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