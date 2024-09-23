Джошуа – о поражении: «Хочу продолжать драться. Я воин»

Энтони Джошуа не планирует завершать боксерскую карьеру.

«Я хочу продолжать драться. Мы попробовали добиться успеха, но нам не удалось. Мы будем жить дальше, чтобы провести еще один день сражаясь. Я воин.

Нужно отдать должное Даниэлю Дюбуа . Снимаю перед ним шляпу – он молодец. Спасибо команде за подготовку. У нас было несколько ошибок, но это нюансы бокса», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа .

Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.

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