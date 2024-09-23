Джошуа – о поражении: «Хочу продолжать драться. Я воин»
Энтони Джошуа не планирует завершать боксерскую карьеру.
«Я хочу продолжать драться. Мы попробовали добиться успеха, но нам не удалось. Мы будем жить дальше, чтобы провести еще один день сражаясь. Я воин.
Нужно отдать должное Даниэлю Дюбуа. Снимаю перед ним шляпу – он молодец. Спасибо команде за подготовку. У нас было несколько ошибок, но это нюансы бокса», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.
Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.
Джошуа − о проигрыше Дюбуа: «Мы сделали ставку, но нам не повезло»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Fight Hub TV
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