Менеджер Усика: «Реванш с Дюбуа? Если он готов драться, то это вполне реально»
Александр Усик может провести реванш с Даниэлем Дюбуа.
«Никогда не знаешь, но почему бы и нет? У некоторых людей остаются вопросы относительно первого боя. Если Дюбуа все еще готов драться, то это вполне реально. Дважды неоспоримый, трижды неоспоримый... Так пишется история», – заявил Александр Красюк.
Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в августе 2023-го.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sky Sports
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