Менеджер Усика объяснил инцидент в аэропорту: «Сотрудники авиакомпании решили, что друг Александра был пьян»

Менеджер объяснил, почему Александра Усика задержали в польском аэропорту.

«Александр вместе со своим другом по имени Александр должен был лететь из Кракова в Салоники, проехав до этого более 11 часов на машине из Киева.

Они немного устали, после чего Усик отправился на посадку, так как у него был приоритетный уровень обслуживания, а другой Александр остался в общей очереди.

Затем друг Усика уснул в зале ожидания, но после объявления посадки Усик разбудил его и сказал, что будет ждать после выхода. Затем Усик прошел процедуру проверки и посадочного талона.

Сотрудники авиакомпании каким-то образом установили, что друг Усика находился в «состоянии глубокого опьянения», не позволив тому пройти на рейс.

Усик начал выяснять причины, но в авиакомпании отказались давать объяснения и вызвали полицию.

Прибывшие офицеры попросили друга Усика пройти с ними для выяснения обстоятельств, но мой клиент твердо заявил, что не улетит без друга и не покинет зону посадки до появления наших дипломатов.

Затем полицейские пригрозили Усику наручниками, на что Александр протянул руки. Затем друг Усика прошел проверку в полицейском участке.

Затем между полицейскими и сотрудниками авиакомпании состоялся неприятный разговор. Будем ждать официальных извинений и компенсации от авиакомпании и польских правоохранителей», − написал в соцсетях менеджер Александра Усика Александр Красюк .

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