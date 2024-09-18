Менеджер Усика объяснил инцидент в аэропорту: «Сотрудники авиакомпании решили, что друг Александра был пьян»
«Александр вместе со своим другом по имени Александр должен был лететь из Кракова в Салоники, проехав до этого более 11 часов на машине из Киева.
Они немного устали, после чего Усик отправился на посадку, так как у него был приоритетный уровень обслуживания, а другой Александр остался в общей очереди.
Затем друг Усика уснул в зале ожидания, но после объявления посадки Усик разбудил его и сказал, что будет ждать после выхода. Затем Усик прошел процедуру проверки и посадочного талона.
Сотрудники авиакомпании каким-то образом установили, что друг Усика находился в «состоянии глубокого опьянения», не позволив тому пройти на рейс.
Усик начал выяснять причины, но в авиакомпании отказались давать объяснения и вызвали полицию.
Прибывшие офицеры попросили друга Усика пройти с ними для выяснения обстоятельств, но мой клиент твердо заявил, что не улетит без друга и не покинет зону посадки до появления наших дипломатов.
Затем полицейские пригрозили Усику наручниками, на что Александр протянул руки. Затем друг Усика прошел проверку в полицейском участке.
Затем между полицейскими и сотрудниками авиакомпании состоялся неприятный разговор. Будем ждать официальных извинений и компенсации от авиакомпании и польских правоохранителей», − написал в соцсетях менеджер Александра Усика Александр Красюк.
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