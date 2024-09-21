Александр Усик приехал в Лондон на бой Дюбуа и Джошуа
Александр Усик с командой прибыл на бой Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.
21 сентября в Лондоне состоится бой за титул IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.
Владеющий остальными поясами в дивизионе Александр Усик прибыл на бой в сопровождении команды.
Вечер бокса на «Уэмбли»: Дюбуа − Джошуа, Денни − Шираз и другие бои
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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