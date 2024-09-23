Уоррен утверждает, что в контракте Дюбуа нет пункта о реванше с Джошуа
В контракте Энтони Джошуа нет пункта о реванше с Даниэлем Дюбуа.
Информацию подтвердил промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Дюбуа.
«Они могут получить реванш, если захотят. У нас нет с этим проблем. Существует множество вариантов», – добавил Уоррен.
Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.
О чем говорит поражение Джошуа?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sky Sports
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