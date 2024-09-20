Фигейредо – об Умаре: «Ему еще нужно показать себя, сначала подраться с кем-то другим – возможно, с О’Мэлли»

Дейвисон Фигейредо высказался о перспективах Умара Нурмагомедова.

«Умар только появился. У него был первый бой против сложного соперника. И я уверен, что ему еще нужно показать себя, сначала подраться с кем-то другим – возможно, с Шоном [О’Мэлли].

Я уже проверен. Я ушел из дивизиона, где был чемпионом, поднялся в весе и дрался с сильными парнями. У меня не было легких боев. Я определенно представляю большую опасность для Мераба [Двалишвили] и готов к бою с ним», – сказал боец легчайшего веса UFC Дейвисон Фигейредо .

Сейчас Умар Нурмагомедов занимает второе место в рейтинге легчайшего веса. Он идет на рекорде 6-0, а в последнем бою единогласным решением судей победил Кори Сэндхагена.

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