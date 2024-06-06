Усик считает, что Кроуфорд победил бы Канело: «Теренс − это другой мужик»

Александр Усик заявил, что Теренс Кроуфорд лучше, чем Сауль Альварес.

«Кто бы победил в бою Кроуфорда и ? − мой друг, но он безумец. Говорю вам, Теренс бы победил.

Послушайте, это совсем другой мужик. Он работает в двух стойках. Он очень-очень умный парень», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе .

Эминем выступит перед боем Кроуфорда и Мадримова

Усик считает, что Уайлдеру нужно завершать карьеру: «С Деонтеем покончено»