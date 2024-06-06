Усик считает, что Кроуфорд победил бы Канело: «Теренс − это другой мужик»
Александр Усик заявил, что Теренс Кроуфорд лучше, чем Сауль Альварес.
«Кто бы победил в бою Кроуфорда и Канело? Теренс − мой друг, но он безумец. Говорю вам, Теренс бы победил.
Послушайте, это совсем другой мужик. Он работает в двух стойках. Он очень-очень умный парень», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик.
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