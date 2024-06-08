Бенавидес назвал топ-5 бокса вне весовой категории: «Лучший – Иноуэ. Далее Усик, Дэвис, Кроуфорд и Канело»

Теги Александр Усик Сауль Альварес Тайсон Фьюри Наойя Иноуэ Теренс Кроуфорд бокс Джервонта Дэвис Давид Бенавидес Бокс/MMA/UFC

Давид Бенавидес назвал пять сильнейших боксеров мира.

«Мой топ-5 вне весовой категории? Наверное, двое из этих парней дрались совсем недавно – Александр Усик и Тайсон Фьюри. Думаю, Канело тоже будет в этом списке.

Лучшим назову Наойю Иноуэ, второе место отдам Усику, третье за Джервонтой Дэвисом. Далее поставлю Теренса Кроуфорда, а на пятое место определю Канело», – сказал Давид Бенавидес.

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4 комментария
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Али
Тайсон
Цзю
Рой Джонс
Мейвезер
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Очевидненько. У большинства в списке: Кроуфорд, Усик, Иноуэ.
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Ответ Klaudio Pizsarov
Али Тайсон Цзю Рой Джонс Мейвезер
Список любимых боксёров? Круто.
Но, если это ваш топ-5 в истории, то Тайсону и Цзю в нем делать нечего.
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Ответ Klaudio Pizsarov
Али Тайсон Цзю Рой Джонс Мейвезер
с четырьмя кандидатурами из списка можно (с оговорками) согласиться
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