Бенавидес назвал топ-5 бокса вне весовой категории: «Лучший – Иноуэ. Далее Усик, Дэвис, Кроуфорд и Канело»
Давид Бенавидес назвал пять сильнейших боксеров мира.
«Мой топ-5 вне весовой категории? Наверное, двое из этих парней дрались совсем недавно – Александр Усик и Тайсон Фьюри. Думаю, Канело тоже будет в этом списке.
Лучшим назову Наойю Иноуэ, второе место отдам Усику, третье за Джервонтой Дэвисом. Далее поставлю Теренса Кроуфорда, а на пятое место определю Канело», – сказал Давид Бенавидес.
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Тайсон
Цзю
Рой Джонс
Мейвезер
Но, если это ваш топ-5 в истории, то Тайсону и Цзю в нем делать нечего.