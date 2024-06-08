Бенавидес назвал топ-5 бокса вне весовой категории: «Лучший – Иноуэ. Далее Усик, Дэвис, Кроуфорд и Канело»

Давид Бенавидес назвал пять сильнейших боксеров мира.

«Мой топ-5 вне весовой категории? Наверное, двое из этих парней дрались совсем недавно – Александр Усик и Тайсон Фьюри. Думаю, Канело тоже будет в этом списке.

Лучшим назову Наойю Иноуэ, второе место отдам Усику, третье за Джервонтой Дэвисом. Далее поставлю Теренса Кроуфорда, а на пятое место определю Канело», – сказал Давид Бенавидес.

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