Александр Усик: «Мне интересны только два боя – реванш с Фьюри и третий поединок с Джошуа»
Александр Усик назвал имена соперников, с которыми хочет подраться.
«Остались ли интересные соперники для меня? Возможно, третий поединок с Энтони Джошуа. И реванш с Тайсоном Фьюри», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик в интервью ютуб-каналу Video NV.
Что нужно знать о реванше Усика и Фьюри?
Александр Усик: «Мне не нравится идея стать президентом Украины. И вообще меня не интересует политическая карьера. Я не верю в политику»