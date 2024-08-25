Александр Усик: «Мне интересны только два боя – реванш с Фьюри и третий поединок с Джошуа»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик назвал имена соперников, с которыми хочет подраться.

«Остались ли интересные соперники для меня? Возможно, третий поединок с Энтони Джошуа. И реванш с Тайсоном Фьюри», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик в интервью ютуб-каналу Video NV.

Что нужно знать о реванше Усика и Фьюри?

Александр Усик: «Мне не нравится идея стать президентом Украины. И вообще меня не интересует политическая карьера. Я не верю в политику»

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5 комментариев
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Какой же скучный ныне тяжёлый вес, что приличных бойцов тут 3-4 человека
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Хитёр бобёр!хочет сначала провести по контракту бой с Фьюри,а потом если Джошуа заберёт вакантный пояс в бою с Дюбуа,побить его в третий раз и стать дважды абсолютом!
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Ответ romantetochkin@yandex.ru
Хитёр бобёр!хочет сначала провести по контракту бой с Фьюри,а потом если Джошуа заберёт вакантный пояс в бою с Дюбуа,побить его в третий раз и стать дважды абсолютом!
Да денег он хочет
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