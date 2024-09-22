Конор – о поражении Джошуа: «Он навсегда останется легендой. Это всего лишь бокс»
Конор Макгрегор уверен, что Энтони Джошуа еще может вернуться.
«Джошуа – номер один... Он навсегда останется легендой. Это всего лишь бокс.
Ты кого-то поймаешь, тебя кто-то поймает. Безусловно, Энтони может вернуться!» – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Stomping Ground
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