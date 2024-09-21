Тайсон Фьюри приехал на бой Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа

Тайсон Фьюри приехал на «Уэмбли», где Даниэль Дюбуа подерется с Энтони Джошуа.

21 сентября в Лондоне состоится вечер бокса, в главном бою которого Даниэль Дюбуа подерется с Энтони Джошуа за титул IBF в тяжелом весе.

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри приехал на стадион «Уэмбли», где сел в зрительный зал вместе с промоутером Фрэнком Уорреном.

Александр Усик приехал в Лондон на бой Дюбуа и Джошуа