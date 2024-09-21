Тайсон Фьюри приехал на бой Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа
Тайсон Фьюри приехал на «Уэмбли», где Даниэль Дюбуа подерется с Энтони Джошуа.
21 сентября в Лондоне состоится вечер бокса, в главном бою которого Даниэль Дюбуа подерется с Энтони Джошуа за титул IBF в тяжелом весе.
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри приехал на стадион «Уэмбли», где сел в зрительный зал вместе с промоутером Фрэнком Уорреном.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Matchroom Boxing
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