Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа провели последний стердаун перед боем на «Уэмбли»

Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа устроили битву взглядов.

21 сентября в Лондоне состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за титул IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Энтони Дюбуа.

На последней пресс-конференции перед боем боксеры устроили битву взглядов.

Энтони Джошуа: «Я готов драться с Уайлдером. Долой пустые разговоры, это всего лишь бой»

Даниэль Дюбуа: «Я должен заставить уйти и сломать Джошуа»