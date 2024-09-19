Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа провели последний стердаун перед боем на «Уэмбли»
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа устроили битву взглядов.
21 сентября в Лондоне состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за титул IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Энтони Дюбуа.
На последней пресс-конференции перед боем боксеры устроили битву взглядов.
Энтони Джошуа: «Я готов драться с Уайлдером. Долой пустые разговоры, это всего лишь бой»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Matchroom Boxing
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