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Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа провели последний стердаун перед боем на «Уэмбли»

Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа устроили битву взглядов.

21 сентября в Лондоне состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за титул IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Энтони Дюбуа.

На последней пресс-конференции перед боем боксеры устроили битву взглядов.

Энтони Джошуа: «Я готов драться с Уайлдером. Долой пустые разговоры, это всего лишь бой»

Даниэль Дюбуа: «Я должен заставить уйти и сломать Джошуа»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Matchroom Boxing
тяжелый вес
logoЭнтони Джошуа
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logoДаниэль Дюбуа
Джошуа - Дюбуа
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