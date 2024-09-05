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Гай Ричи снял промо к бою Дюбуа и Джошуа

Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа снялись в промо-ролике Гая Ричи

21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится бой за титул IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

Режиссер Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и другие) снял промо-ролик к поединку с участием боксеров, которые в сентябре выйдут на ринг в Лондоне.

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Усик отказался от титула IBF: «Джошуа и Дюбуа, примите мой подарок»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Matchroom Boxing
тяжелый вес
logoЭнтони Джошуа
logoбокс
logoДаниэль Дюбуа
logoГай Ричи
Джошуа - Дюбуа
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