Гай Ричи снял промо к бою Дюбуа и Джошуа

Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа снялись в промо-ролике Гая Ричи

21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится бой за титул IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа .

Режиссер Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и другие) снял промо-ролик к поединку с участием боксеров, которые в сентябре выйдут на ринг в Лондоне.

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