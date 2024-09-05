Гай Ричи снял промо к бою Дюбуа и Джошуа
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа снялись в промо-ролике Гая Ричи
21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится бой за титул IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.
Режиссер Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и другие) снял промо-ролик к поединку с участием боксеров, которые в сентябре выйдут на ринг в Лондоне.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Matchroom Boxing
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