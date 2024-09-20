Мовсар Евлоев: «Подерусь с любым. Звоните в UFC, если вам интересно»

Мовсар Евлоев заявил, что готов драться с любым соперником.

«Я подерусь с любым. Звоните в UFC, если вам интересно», – написал в соцсетях боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев .

В последнем бою Евлоев единогласным решением судей победил Арнольда Аллена. Его рекорд в UFC – 8-0.

Евлоев должен был подраться с Алджамейном Стерлингом на UFC 307, но соперник снялся с боя из-за травмы на тренировке.

Евлоев – о снятии Стерлинга с боя: «Хотел бы остаться в карде UFC 307 и с кем-нибудь подраться»