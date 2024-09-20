Мовсар Евлоев: «Подерусь с любым. Звоните в UFC, если вам интересно»
Мовсар Евлоев заявил, что готов драться с любым соперником.
«Я подерусь с любым. Звоните в UFC, если вам интересно», – написал в соцсетях боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев.
В последнем бою Евлоев единогласным решением судей победил Арнольда Аллена. Его рекорд в UFC – 8-0.
Евлоев должен был подраться с Алджамейном Стерлингом на UFC 307, но соперник снялся с боя из-за травмы на тренировке.
Евлоев – о снятии Стерлинга с боя: «Хотел бы остаться в карде UFC 307 и с кем-нибудь подраться»
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Мовсара Евлоева
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