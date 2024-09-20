Джошуа оказался тяжелее Дюбуа перед боем на «Уэмбли»
В Лондоне прошла церемония взвешивания перед вечером бокса. Турнир возглавит бой в тяжелом весе за титул IBF между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.
• Джошуа – 114,6 кг
• Дюбуа – 112,8 кг
Вечер бокса пройдет в ночь на 22 сентября на «Уэмбли».
Джошуа снова собрал «Уэмбли» – рекордные 96 тысяч! Да как он это делает?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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