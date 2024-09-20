Джошуа оказался тяжелее Дюбуа перед боем на «Уэмбли»

В Лондоне прошла церемония взвешивания перед вечером бокса. Турнир возглавит бой в тяжелом весе за титул IBF между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа .

• Джошуа – 114,6 кг

• Дюбуа – 112,8 кг

Вечер бокса пройдет в ночь на 22 сентября на «Уэмбли».

Джошуа снова собрал «Уэмбли» – рекордные 96 тысяч! Да как он это делает?