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Джошуа оказался тяжелее Дюбуа перед боем на «Уэмбли»

В Лондоне прошла церемония взвешивания перед вечером бокса. Турнир возглавит бой в тяжелом весе за титул IBF между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

• Джошуа – 114,6 кг

• Дюбуа – 112,8 кг

Вечер бокса пройдет в ночь на 22 сентября на «Уэмбли».

Джошуа снова собрал «Уэмбли» – рекордные 96 тысяч! Да как он это делает?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
logoЭнтони Джошуа
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logoДаниэль Дюбуа
Джошуа - Дюбуа
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