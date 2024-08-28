Джошуа снова собрал «Уэмбли». Да как он это делает?

Бой с Дюбуа разогреет Лиам Галлахер.

21 сентября на стадионе «Уэмбли» пройдет чемпионский поединок за пояс IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа .

Джошуа снова собрал полный 90-тысячный стадион в Лондоне даже не как чемпион – организаторы планируют запустить дополнительную продажу билетов.

Что об этом важно знать?

Джошуа в четвертый раз выступит на «Уэмбли». Но рекорд посещаемости – у Фьюри

В новейшей истории «Уэмбли» там состоялось четыре крупных боксерских поединка:

Карл Фроч – Джордж Гроувз-2;

Энтони Джошуа – Владимир Кличко;

Энтони Джошуа – Александр Поветкин;

Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт.

Причем Джошуа выступал в андеркарде у Фроча и Гроувза в 2014-м – он подерется на легендарном футбольном стадионе в четвертый раз. Спустя три года Джошуа уже возглавлял кард и собрал на «Уэмбли» солд-аут: все 80 тысяч билетов разлетелись за три месяца до поединка, а промоутер Эдди Хирн даже запрашивал у мэрии Лондона расширение на пять тысяч мест – в итоге вместимость увеличили на 10 тысяч.

Рекорд по количеству зрителей на «Уэмбли» принадлежит Фьюри, который в 2022 году собрал 94 тысячи. Зато Джошуа выступит там как хедлайнер уже в третий раз. Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх хочет превзойти цифры Фьюри и запросил расширение вместимости.

На разогреве боя Джошуа и Дюбуа выступит Лиам Галлахер – участник легендарной рок-группы Oasis, которая недавно воссоединилась спустя 15 лет после раскола и планирует первый совместный тур летом-2025. Сообщается, что Галлахер исполнит три песни. Ранее бой между Теренсом Кроуфордом и Исраилом Мадримовым разогревал Эминем, а теперь в боксерское шоу залетит легенда британского рока.

Джошуа без титулов, но по-прежнему впереди Фьюри по медийности. Как это возможно?

Джошуа лишился поясов три года назад, когда проиграл Александру Усику, но до сих пор остается самым медийным боксером тяжелого веса. У него больше PPV-миллионников, чем у Тайсона Фьюри: восемь против трех.

Причем Джошуа собирал миллионные рейтинги даже в боях против Чарльза Мартина (1,37 млн зрителей), Александра Поветкина (1,25 млн), Джозефа Паркера (1,45 млн), Карлоса Такама (1,25 млн). А Фьюри выбивал такие показатели только в больших поединках против Кличко-младшего (1,71 млн), Уайлдера (1,2 млн в первой встрече) и Усика (1,5 млн).

После боя Усик – Фьюри суммарные гонорары за последние 10 выступлений Джошуа и Фьюри выровнялись: $270 млн против $284 млн в пользу Фьюри, так как за поединок с Усиком он заработал около $105 млн. Но до этого Джошуа обходил его больше, чем на $100 млн.

За последний год инстаграм Джошуа увеличился на 1,3 млн подписчиков, у Фьюри – на 1,1 млн. Сейчас у Джошуа 16,9 млн подписчиков, у Фьюри – 7 млн, хотя народным любимчиком обычно считают второго – после трилогии с Уайлдером и исповеди про ментальные проблемы с депрессией и борьбой с зависимостями.

Но на стороне Джошуа грамотный пиар – еще с Олимпиады-2012 за ним закрепился образ идеального атлета со скромным характером, который до сих пор превосходно выступает. А еще у него эксклюзивные контракты с крупными брендами: Under Armour, Hugo Boss, Jaguar, Land Rover, Beats By Dre и Lucozade.

Впечатляет? Теперь мы снова увидим, как Джошуа соберет полный «Уэмбли» на 90+ тысяч зрителей.

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Фото: Gettyimages /Dan Mullan / Staff, Richard Heathcote / Staff, Richard Pelham / Stringer