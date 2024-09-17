Даниэль Дюбуа: «Я должен заставить уйти и сломать Джошуа»

Даниэль Дюбуа назвал цель поединка с Энтони Джошуа.

«Я должен заставить его уйти, сломать его! Это моя цель», – заявил временный чемпион мира по боксу Даниэль Дюбуа .

Напомним, Дюбуа подерется с Энтони Джошуа 22 сентября в Лондоне.

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