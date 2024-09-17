Даниэль Дюбуа: «Я должен заставить уйти и сломать Джошуа»
Даниэль Дюбуа назвал цель поединка с Энтони Джошуа.
«Я должен заставить его уйти, сломать его! Это моя цель», – заявил временный чемпион мира по боксу Даниэль Дюбуа.
Напомним, Дюбуа подерется с Энтони Джошуа 22 сентября в Лондоне.
Джошуа и Дюбуа провели стердаун в Лондоне
Тренер Уайлдера: «Деонтей вернется. Самый большой бой – против Нганну или Джошуа»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Sky Sports Boxing
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости