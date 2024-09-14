Конор попросил UFC освободить его от эксклюзивного контракта: «Мне нужно быть активным»

Конор Макгрегор хочет подраться за пределами UFC.

«У меня осталось два боя по контракту с UFC. Мой соперник получил другой поединок, поэтому я бы хотел освободиться от текущего контракта или добиться совместного соглашения с UFC и BKFC.

Хочу какое-то соглашение, которое позволит мне заняться делом. Хочу быть активным, сейчас я работаю над этим. Посмотрим, что произойдет», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

В последний раз Макгрегор дрался в 2021 году, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье. В 2017 году, имея контракт с UFC, Конор устроил боксерский поединок с Флойдом Мейвезером.

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