Роберт Уиттакер: «Победа над Чимаевым докажет, что я лучший средневес мира»

Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке с Хамзатом Чимаевым

«Будьте уверены, что сейчас я тренируюсь как зверь. Я потею, истекаю кровью – в этом поединке я собираюсь выложиться по полной. Не жду, что он устанет. Думаю, что в бою он будет агрессивным, очень страшным в борьбе и сильным.

Но я уже через такое проходил – знаю, как действовать. Я лучший средневес мира. И победа над Чимаевым докажет это», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер .

Бой между Уиттакером и Чимаевым состоится 27 октября в соглавном событии турнира UFC 308.

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