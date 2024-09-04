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Роберт Уиттакер: «Победа над Чимаевым докажет, что я лучший средневес мира»

Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке с Хамзатом Чимаевым

«Будьте уверены, что сейчас я тренируюсь как зверь. Я потею, истекаю кровью – в этом поединке я собираюсь выложиться по полной. Не жду, что он устанет. Думаю, что в бою он будет агрессивным, очень страшным в борьбе и сильным.

Но я уже через такое проходил – знаю, как действовать. Я лучший средневес мира. И победа над Чимаевым докажет это», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер.

Бой между Уиттакером и Чимаевым состоится 27 октября в соглавном событии турнира UFC 308.

Уиттакер – о плане на бой с Чимаевым: «Нужно уйти от его переводов и драться в стойке»

Уиттакер считает, что должен драться с дю Плесси за титул: «Это мое мнение, но сначала мне нужно побить Чимаева»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
logoUFC
logoMMA
средний вес (MMA)
logoРоберт Уиттакер
logoХамзат Чимаев
Уиттакер − Чимаев
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