Бой Джошуа – Дюбуа на «Уэмбли» посетят рекордные 96 тысяч болельщиков

Об этом заявил председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх . 96 тысяч – рекорд для боксерского поединка на «Уэмбли».

Бой за титул IBF в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа пройдет в Лондоне в ночь на 22 сентября.

Джошуа снова собрал «Уэмбли». Да как он это делает?