Энтони Джошуа: «Я готов драться с Уайлдером. Долой пустые разговоры, это всего лишь бой»

Энтони Джошуа заявил, что готов драться с Деонтеем Уайлдером.

«Подраться с Уайлдером ? Это не проблема. Долой пустые разговоры и яркие афиши. Это всего лишь бой. Так что да, я готов биться с Деонтеем», – заявил олимпийский чемпион по боксу Энтони Джошуа .

Джошуа – о поражении Уайлдера: «Я не разочарован. Дайте Деонтею еще один шанс, если он захочет»

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