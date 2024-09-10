Энтони Джошуа: «Я готов драться с Уайлдером. Долой пустые разговоры, это всего лишь бой»
Энтони Джошуа заявил, что готов драться с Деонтеем Уайлдером.
«Подраться с Уайлдером? Это не проблема. Долой пустые разговоры и яркие афиши. Это всего лишь бой. Так что да, я готов биться с Деонтеем», – заявил олимпийский чемпион по боксу Энтони Джошуа.
Джошуа – о поражении Уайлдера: «Я не разочарован. Дайте Деонтею еще один шанс, если он захочет»
Эдди Хирн: «Джошуа готов драться со всеми: с Усиком, Фьюри и Уайлдером»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал DAZN Boxing
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