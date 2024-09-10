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Энтони Джошуа: «Я готов драться с Уайлдером. Долой пустые разговоры, это всего лишь бой»

Энтони Джошуа заявил, что готов драться с Деонтеем Уайлдером.

«Подраться с Уайлдером? Это не проблема. Долой пустые разговоры и яркие афиши. Это всего лишь бой. Так что да, я готов биться с Деонтеем», – заявил олимпийский чемпион по боксу Энтони Джошуа.

Джошуа – о поражении Уайлдера: «Я не разочарован. Дайте Деонтею еще один шанс, если он захочет»

Эдди Хирн: «Джошуа готов драться со всеми: с Усиком, Фьюри и Уайлдером»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал DAZN Boxing
logoДеонтей Уайлдер
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