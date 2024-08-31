Александр Усик посетит бой Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа (Майкл Бенсон)
Александр Усик станет гостем вечера бокса в Лондоне 21 сентября
Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон. Напомним, что в этот день на стадионе «Уэмбли» состоится турнир, который возглавит поединок за титул IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.
Напомним, что Усик дважды дрался с Джошуа и один раз − с Дюбуа. Джошуа Александр дважды победил судейскими решениями, а Даниэля − нокаутом.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Майкла Бенсона
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