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Александр Усик посетит бой Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа (Майкл Бенсон)

Александр Усик станет гостем вечера бокса в Лондоне 21 сентября

Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон. Напомним, что в этот день на стадионе «Уэмбли» состоится турнир, который возглавит поединок за титул IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

Напомним, что Усик дважды дрался с Джошуа и один раз − с Дюбуа. Джошуа Александр дважды победил судейскими решениями, а Даниэля − нокаутом.

Бывший солист группы Oasis Лиам Галлахер выступит перед боем Дюбуа и Джошуа

Усик отказался от титула IBF: «Джошуа и Дюбуа, примите мой подарок»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Майкла Бенсона
тяжелый вес
logoАлександр Усик
logoЭнтони Джошуа
logoбокс
logoДаниэль Дюбуа
Джошуа - Дюбуа
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