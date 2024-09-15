Генри Сехудо: «Эй, О’Метил. Ты хотел стать следующим Конором Макгрегором – тебе это удалось»

Генри Сехудо высмеял выступление Шона О’Мэлли в бою с Мерабом Двалишвили.

«Эй, О’Метил. Ты хотел стать следующим Конором Макгрегором – тебе это удалось. Никто из вас, бомжар, не может защититься от тейкдауна. Я преподаю «Борьбу для кокаинщиков» в 8 утра. Увидимся», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо .

Напомним, Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли в главном бою UFC 306 и стал новым чемпионом легчайшего веса.

Сехудо − об О’Мэлли: «Шон не знает, как встать после тейкдауна»

Сехудо – о титульной гонке в легчайшем весе: «Двалишвили побьет О’Мэлли, а потом проиграет Умару»