В команде Чимаева прокомментировали слова Хамзата о его гражданстве: «У него есть только паспорт России»
В команде Хамзата Чимаева заявили, что у него есть только российское гражданство.
«Хамзат имеет только паспорт гражданина России. У него нет других паспортов, в том числе ОАЭ. В ОАЭ у него есть только вид на жительство», − цитирует ТАСС источника в команде средневеса UFC Хамзата Чимаева.
Напомним, что Чимаев в UFC дерется под флагом ОАЭ, до 2023 года он выступал за Швецию.
Чимаев заявил, что у него есть только российский паспорт: «Мне его хватает, я с ним ездил в США, Европу и Англию»
Чимаев − о заочном конфликте с Хабибом: «Мне не нравились сравнения, и я близко воспринял, когда сказали, что он меня размажет»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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