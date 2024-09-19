В команде Чимаева прокомментировали слова Хамзата о его гражданстве: «У него есть только паспорт России»

В команде Хамзата Чимаева заявили, что у него есть только российское гражданство.

«Хамзат имеет только паспорт гражданина России. У него нет других паспортов, в том числе ОАЭ. В ОАЭ у него есть только вид на жительство», − цитирует ТАСС источника в команде средневеса UFC Хамзата Чимаева .

Напомним, что Чимаев в UFC дерется под флагом ОАЭ, до 2023 года он выступал за Швецию.

Чимаев заявил, что у него есть только российский паспорт: «Мне его хватает, я с ним ездил в США, Европу и Англию»

Чимаев − о заочном конфликте с Хабибом: «Мне не нравились сравнения, и я близко воспринял, когда сказали, что он меня размажет»